очень легко помогите плизз Градусная мера одного из углов с соответственно параллельными сторонами больше другого на 25 процентов. Найти разность кубов градусной меры этих углов.
очень легко помогите плизз Градусная мера одного из углов с соответственно параллельными сторонами больше другого на 25 процентов. Найти разность кубов градусной меры этих углов.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если параллельным переносом совместить вершины данных углов, то получим два смеждных угла. Их сумма равна 180 градусам. Из условия B=1,25A. A+B=180. 2.25A=180 A=80 B=100