очень маленькое сочинение на тему "Мой брат (сестра, папа, мама, сосед) до ухода в школу(на работу). Слова для справок: слышать, видеть, вскакивать, п роветривать, стелить, умываться, плескаться, одевать, надевать, тр...

очень маленькое сочинение на тему "Мой брат (сестра, папа, мама, сосед) до ухода в школу(на работу). Слова для справок: слышать, видеть, вскакивать, п роветривать, стелить, умываться, плескаться, одевать, надевать, тренироваться, выбегать, дышать, затеять, завтракать.

Весеннее утро.Будильник вздрагивает,щелкает слегка и начинает звонить.За стенами просыпаются другие будильники.Зовут будильники,торопят.Люди сбрасы- вают одеяла,потягиваются,потом встают,заправляют постели,делают зарядку и идут умываться.И моя мама и я делаем тоже самое.Потом мама готовит завтрак,а я выгуливаю нашу собачку.После мы завтракаем,одеваемся и отправляемся:я -в школу,мама на работу.Сначала мы идем вместе,а потом наши пути расходятся. Глаголы в тексте-вздрагивает,щелкает,начинает звонить,просыпаются,зовут,торопят,сбрасывают,потягиваются,встают заправляют,делают, идут умываться,делаем,готовит,выгуливаю,завтракаем,одеваемся,отправляемся,идем,расходятся-все эти слова подчеркиваем двумя чертами.