Очень надо краткое изложение Лесков левша

Жил в Туле один искустный мастер, по прозвищу Левша. К нему приехал подчинённый императора и поручили ему важное задание, когда покойный император был за границей он увидел подкованную блоху чудо-чудное, диво-дивное и поручил левше сделать такую же. Левша очень долго работал над этим поручнением и в нужный срок управился. Всем очень понравилось его изобретение и его отправили в Европу представить её. Ему предложили там остаться, но левша был предан своей родине и он решил вернуться домой в Росиию. Ему за его изобретение заплатили достаточно денег, по пути он поспорил с одним человеком что выпьет больше его. Он сильно отравился его привезли в больницу, но никто его лечить не стал. Он умер от отравления алкоголем, а всё из за тгоо что он не знал меры.