ОЧЕНЬ НУЖНО ,ПОЛ НОЧИ РЕШАЮ ПОМОГИТЕ )В январе двумя бригадами рабочих завода совместно было изготовлено 150 изделий . В феврале первая бригада изгото вила на 30% изделий больше,чем в январе . Вторая бригада изготовил...

ОЧЕНЬ НУЖНО ,ПОЛ НОЧИ РЕШАЮ ПОМОГИТЕ )В январе двумя бригадами рабочих завода совместно было изготовлено 150 изделий . В феврале первая бригада изгото вила на 30% изделий больше,чем в январе . Вторая бригада изготовила в феврале на 20% изделий меньше ,чем в январе . Таким образом , в феврале число изделий , изготовленных первой бригадой , было на 27 штук больше ,чем второй бригадой . Сколько изделий изготовили в январе первая и вторая бригада по отдельности ?