Очень срочно и сли сможете с объяснением,заранее спасибо. Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно 30см.Предмет малых размеров разположен на её главной оптической оси на расстоянии 75см от неё. На каком расс...

Очень срочно и сли сможете с объяснением,заранее спасибо. Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно 30см.Предмет малых размеров разположен на её главной оптической оси на расстоянии 75см от неё. На каком расстоянии от линзы находится изображение предмета.