Очень срочно и сли сможете с объяснением,заранее спасибо. Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно 30см.Предмет малых размеров разположен на её главной оптической оси на расстоянии 75см от неё. На каком расс...
Очень срочно и сли сможете с объяснением,заранее спасибо. Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно 30см.Предмет малых размеров разположен на её главной оптической оси на расстоянии 75см от неё. На каком расстоянии от линзы находится изображение предмета.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
F-фокусное расстояние линзы d-расстояние от линзы до предмета f-расстояние от линзы до изображения Дано: F=30 см d=75 см f-? Решение: 1/F=1/d+1/f 1/f=1/F-1/d 1/f=1/30-1/75 общий знаменатель 150 1/f=(5-2)/150 f=150/3=50 см (перевернули дробь)