ОЧЕНЬ СРОЧНО КОРОТКО1 Что привлекло Пьера в масонстве? 2 Что было наиболее дорого Пьеру в масонском учении? 3 Какими деталями Толстой намекает нам что масонство-иллюзия Пьера? 4 Какие действия предпринял Пьер,...

То, что Пьер пришел в масонство - результат его жизненных исканий. Он хотел найти смысл жизни и пути его достижения. Идеи масонства о братстве, взаимопомощи, самопожертвовании привлекали его. Ему хочется "быть вполне хорошим", делать добро, жертвовать. Под влиянием идей масонства он про­щает жену и снова тяготится своим двусмысленным положением. Пьер становится главой масонов, едет за границу, чтобы в полной мере постичь законы этого движения. Он высказывает новые благород­ные мысли братьям, но те не воспринимают их. Под фартуками масонов Пьер видит искателей крестов, наград, орденов, тех, кого он так часто встречал в светском обществе. Он разочаровался в масонстве, понимая, что за внешним благородством кроются те же черты, что присущи светскому обществу: корыстолюбие, эгоизм, жадность, лицемерие. Все это приводит Пьера к разрыву с масонами и к тому, что он опять попадает в жизненный тупик и погружается в состояние безысходной тоски и отчаяния.