ОЧЕНЬ СРОЧНО КОРОТКО1 Что привлекло Пьера в масонстве? 2 Что было наиболее дорого Пьеру в масонском учении? 3 Какими деталями Толстой намекает нам что масонство-иллюзия Пьера? 4 Какие действия предпринял Пьер,...
ОЧЕНЬ СРОЧНО КОРОТКО1 Что привлекло Пьера в масонстве? 2 Что было наиболее дорого Пьеру в масонском учении? 3 Какими деталями Толстой намекает нам что масонство-иллюзия Пьера? 4 Какие действия предпринял Пьер, вступив в масонство? 5 Князь Андрей в Богучарове . Верит ли князь Андрей в существование критериев справедливости?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
То, что Пьер пришел в масонство - результат его жизненных исканий. Он хотел найти смысл жизни и пути его достижения. Идеи масонства о братстве, взаимопомощи, самопожертвовании привлекали его. Ему хочется "быть вполне хорошим", делать добро, жертвовать. Под влиянием идей масонства он прощает жену и снова тяготится своим двусмысленным положением. Пьер становится главой масонов, едет за границу, чтобы в полной мере постичь законы этого движения. Он высказывает новые благородные мысли братьям, но те не воспринимают их. Под фартуками масонов Пьер видит искателей крестов, наград, орденов, тех, кого он так часто встречал в светском обществе. Он разочаровался в масонстве, понимая, что за внешним благородством кроются те же черты, что присущи светскому обществу: корыстолюбие, эгоизм, жадность, лицемерие. Все это приводит Пьера к разрыву с масонами и к тому, что он опять попадает в жизненный тупик и погружается в состояние безысходной тоски и отчаяния.