Очень срочно!! кратко расскажите об Александре невском, например, почему он был причислен к лику святых. 5-6 предложений
Разное
Очень срочно!! кратко расскажите об Александре невском, например, почему он был причислен к лику святых. 5-6 предложений
Ответ(ы):
Гость:
Великий князь Александр Ярославич во время Невской битвы нанес сокрушительный удар по шведским войскам, а в Ледовом побоище разгромил немецких рыцарей. Он отказался от предложения папы римского принять католичество. За верное служение Отечеству Александр Невский был причислен к лику святых
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