Очень срочно!!!!!!! Пожалуйста решите!!!!!!! 1. Найдите сумму углов выпуклого одиннадцатиугольника. 2. Каждый угол выпуклого многоугольника равен 135 градусов . Найти числ о сторон этого многоугольника.
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Очень срочно!!!!!!! Пожалуйста решите!!!!!!! 1. Найдите сумму углов выпуклого одиннадцатиугольника. 2. Каждый угол выпуклого многоугольника равен 135 градусов . Найти числ о сторон этого многоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
1) 180(11-2)=1620 2)180n-360=135*n 45n=360 n=8
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