Очень срочно!!!!!!! Пожалуйста решите!!!!!!! 1. Найдите сумму углов выпуклого одиннадцатиугольника. 2. Каждый угол выпуклого многоугольника равен 135 градусов . Найти числ о сторон этого многоугольника.

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Очень срочно!!!!!!! Пожалуйста решите!!!!!!! 1. Найдите сумму углов выпуклого одиннадцатиугольника. 2. Каждый угол выпуклого многоугольника равен 135 градусов . Найти числ о сторон этого многоугольника.

Автор: Гость