ОЧЕНЬ СРОЧНО! ПРОШУ,ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ (( Листочки заряженного электроскопа ещё больше расходятся,если к нему поднести положительно заряженную палочку ,а если отдалить ,то ли сточки занимают прежнее положение . Какой заряд зафиксировал электроскоп ????