ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! сочинение-описание по картине В. Гиппенрейтера "Пятнистый олень"умоляю ну очееееень надо СРОЧНО ОЧЕНЬ ПРИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО МНЕ ЮТО СОЧИНЕН ИЕ НАДО, ДАЮ 40 баллов

Фотограф крупным планом снял оленя, стоящего на фоне белоснежных стволов берез. Я считаю, что это уникальный кадр, ведь не каждый день в лесу можно встретить это животное. Олень очень красив. В нем все – начиная с осанки, с того, как он стоит и держит голову и заканчивая пятнышками на шкуре, достойно внимания. Мордочка оленя чуть вздернута вверх - наверное, это гордое животное. Ушки торчат в разные стороны, и они немаленькие. Глазки небольшие, чуть прищуренные и смотрят вдаль. Вероятно, в момент снимка олень не видел фотографа. Мне кажется, если бы животное заметило Гиппенрейтера, оно бы испугалось и убежало, и не получилась бы такая красивая фотография. Думаю, фотографу пришлось приложить немало усилий, чтобы крупным планом снять животное и при этом остаться незамеченным им. На фотографии очень хорошо видно, что у оленя густая шерсть, особенно на шее, и она спасает его от лютых морозов зимой. Окрас оленя серо-коричневый с белыми небольшими пятнышками. Такая расцветка помогает ему маскироваться от хищных зверей среди стволов деревьев и кустарника, которые зимой примерно такого же цвета. Об этом я сужу по тому, какого цвета задний план – березки. Ну а летом в густой листве оленя и вовсе не заметно.