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ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!г)450т/540т ,д)320ч/48ч ,е)480мин/840мин
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!г)450т/540т ,д)320ч/48ч ,е)480мин/840мин
Ответ(ы):
Ответил Гость:
450 / 540 = 5 / 6 320 / 48 = 20 / 3 480 / 840 = 4 / 7
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