ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!г)450т/540т ,д)320ч/48ч ,е)480мин/840мин

ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!г)450т/540т ,д)320ч/48ч ,е)480мин/840мин

Ответ(ы):

Ответил Гость:
450 / 540 = 5 / 6 320 / 48 = 20 / 3 480 / 840 = 4 / 7
Похожие вопросы