ОЧЕНЬ СРОЧНО!!ПОМОГИТЕ грузики закреплены на концах нити ,перекинутой через блок , их массы 100 и 105 г. на сколько переместятся грузики за 3 сек под действием силы тяжести?

Дано: | СИ m = 240 г | 0,24 кг g = 9,8 м/с^2 t = 4 c S = 160 см | 1,6 м -------------------------------------- найти m Решение: Определим а из формулы: S = a•t^2 / 2 a = 2•S / t^2 Вычислим а: а = 2•1,6 / 16 = 0,2 м/с^2 Ось ОХ направим вертикально вниз и запишем 2-ой з-н Ньютона для проекций сил на ОХ: (m + m)•a = (m + m)•g - T (1) -m•a = m•g - T (2) Вычтем из 1-го уравнения 2-е: (m + m)•a + m•a = m•g 2•m•a + m•a = m•g 2•m•a = (g - a)•m откуда: m = 2•m•a / (g - a) Вычислим m: m = 2•0,24•0,2 / (9,8 - 0,2) = 0,096 / 9,6 = 0.01 кг - ответ.