Очень срочно!!!Помогите решить задачу по теории вероятности. Чтобы снизить уровень кражи, компания предлагает проверить сотрудников с помощью детектора лжи, который в 96% случ аев показывает верно( для тех, кто винове...

Очень срочно!!!Помогите решить задачу по теории вероятности. Чтобы снизить уровень кражи, компания предлагает проверить сотрудников с помощью детектора лжи, который в 96% случ аев показывает верно( для тех, кто виновен и для тех, кто не совершал кражи). Компания уволит всех сотрудников, которые провалят тест на детекторе. Предположим, что 3% сотрудников время от времени крадут. Если сотрудника не уволили, какова вероятность, что он крадет?