Один автомат производит 6 тонн гвоздей за 12 часов. второй автомат 6 тонн за 6 часов. ??ретий автомат производит 6 тонн за 4 часа. за какое время это количество гвоздей изготовят все три автомата работая одновременно.
Математика
Один автомат производит 6 тонн гвоздей за 12 часов. второй автомат 6 тонн за 6 часов. ??ретий автомат производит 6 тонн за 4 часа. за какое время это количество гвоздей изготовят все три автомата работая одновременно.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть за х часов автоматы изготовят 6т гвоздей 6/12=1/2т изготавливает в час первый, 6/6=1т второй 6/4=1,5т третий 1/2х+1х+1,5х=6 3х=6 х=2 Ответ: за 2 часа
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