Один автомат производит 6 тонн гвоздей за 12 часов. второй автомат 6 тонн за 6 часов. ??ретий автомат производит 6 тонн за 4 часа. за какое время это количество гвоздей изготовят все три автомата работая одновременно.

Математика

Один автомат производит 6 тонн гвоздей за 12 часов. второй автомат 6 тонн за 6 часов. ??ретий автомат производит 6 тонн за 4 часа. за какое время это количество гвоздей изготовят все три автомата работая одновременно.

Автор: Гость