Один экскаватор вынимает на 60 м3 в час больше земли, чем другой . Оба экскаватора , работая вместе , за 20ч вынули 10200 м3 земли. С какой производительностью работал каждый экскаватор?
Один экскаватор вынимает на 60 м3 в час больше земли, чем другой . Оба экскаватора , работая вместе , за 20ч вынули 10200 м3 земли. С какой производительностью работал каждый экскаватор?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Один за 20 ч вынул 20*(x+60)м в кубе, второй 18*x за 18 ч 20*(x+60)+18x=10320 20x+1200+18x=10320 38x=10320-1200 38x=9120 x=9120:38 x=240 м в кубе в час второй, Первый 240+60=300