Один фермер содержит 50 овец, а другой 80 овец. в среднем с каждой овцы снимают по 6 кг шерсти. сколько шерсти они соберут вместе?
Математика
Один фермер содержит 50 овец, а другой 80 овец. в среднем с каждой овцы снимают по 6 кг шерсти. сколько шерсти они соберут вместе?
Ответ(ы):
Гость:
50*6+80*6=300+480=780кг
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