Один фермер содержит 50 овец, а другой 80 овец. в среднем с каждой овцы снимают по 6 кг шерсти. сколько шерсти они соберут вместе?

Математика

Один фермер содержит 50 овец, а другой 80 овец. в среднем с каждой овцы снимают по 6 кг шерсти. сколько шерсти они соберут вместе?

Автор: Гость