Один Фермер выращивал клубнику обычным способом и урожайностью него составляло 10/м2 А другой решил использовать новый метод выращивания собрал с каждого квадратного метра в три раза больше клубники Какой урожай собрал каждый Ф...
Математика
Один Фермер выращивал клубнику обычным способом и урожайностью него составляло 10/м2 А другой решил использовать новый метод выращивания собрал с каждого квадратного метра в три раза больше клубники Какой урожай собрал каждый Фермер если под клубнику у обоих была занята по 900 м2 На сколько больше клубники собрал второй Фермер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй собирал 10*3=30 (очевидно кг с 1м^2) 2) 10*900=9000кг собрал первый фермер; 3) 9000*3=27000 кг собрал второй.
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