Один Фермер выращивал клубнику обычным способом и урожайностью него составляло 10/м2 А другой решил использовать новый метод выращивания собрал с каждого квадратного метра в три раза больше клубники Какой урожай собрал каждый Ф...

Математика

Один Фермер выращивал клубнику обычным способом и урожайностью него составляло 10/м2 А другой решил использовать новый метод выращивания собрал с каждого квадратного метра в три раза больше клубники Какой урожай собрал каждый Фермер если под клубнику у обоих была занята по 900 м2 На сколько больше клубники собрал второй Фермер

Автор: Гость