Один ящик с яблоками на 2 кг легче другого и в 5 раз легче третьего. первый и третий ??щики вместе в 3 раза тяжелее второго. найдите массу каждого ящика
Математика
Один ящик с яблоками на 2 кг легче другого и в 5 раз легче третьего. первый и третий ??щики вместе в 3 раза тяжелее второго. найдите массу каждого ящика
Ответ(ы):
Гость:
Х-масса первого. (Х+2)-масса второго. 5х-масса третьего. Уравнение . Х+5х =2*(Х+2).; х+5х=2х+4; 6х-2х=4; 4х=4;Х=4:4; Х=1(первый); 1+2=3(второй); 1*5=5(третий)
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