Один ящик с яблоками на 2 кг легче другого и в 5 раз легче третьего. первый и третий ??щики вместе в 3 раза тяжелее второго. найдите массу каждого ящика

Математика

Один ящик с яблоками на 2 кг легче другого и в 5 раз легче третьего. первый и третий ??щики вместе в 3 раза тяжелее второго. найдите массу каждого ящика

Автор: Гость