Один из четырех углов, образующихся при пересечении двух прямых, равен 41°, Чему ра??ны три остальные угла?

Математика

Один из четырех углов, образующихся при пересечении двух прямых, равен 41°, Чему ра??ны три остальные угла?

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