Один из четырех углов, образующихся при пересечении двух прямых, равен 41°, Чему ра??ны три остальные угла?

Математика
Один из четырех углов, образующихся при пересечении двух прямых, равен 41°, Чему ра??ны три остальные угла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один вертикален данному углу ∠1=41 (напротив) значит они равны  ∠1=∠3=41 ∠1+∠2=180 - смежные (рядом) ∠2=180-41=139 ∠2=∠4=139 - вертикальные между собой
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