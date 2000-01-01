Один из трёх друзей: Андрей, Борис или Владимир — самый силь- ный, другой — самый ??мный, третий — самый добрый. Однажды они сказали следующее: Андрей: Владимир сильнее меня. Борис: Я умнее Владимира. Владимир: Борис умнее...
Математика
Один из трёх друзей: Андрей, Борис или Владимир — самый силь- ный, другой — самый ??мный, третий — самый добрый. Однажды они сказали следующее: Андрей: Владимир сильнее меня. Борис: Я умнее Владимира. Владимир: Борис умнее меня. Известно, что самый сильный и самый добрый сказали правду, самый умный соврал и среди них нет двух людей, равных по силе. Верно ли, что среди трёх друзей тот, кто самый добрый, тот и самый слабый? Обоснуйте свой ответ.
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