Один из участников Версальских переговоров вспоминал: «В обставленном громоздкой мебелью кабинете на полу, на ковре, лежит географическая карта. Склонившись над ней Вильсон, Л лойд, Джордж и Клемансо подтащили свои кр...

Один из участников Версальских переговоров вспоминал: «В обставленном громоздкой мебелью кабинете на полу, на ковре, лежит географическая карта. Склонившись над ней Вильсон, Л лойд, Джордж и Клемансо подтащили свои кресла к ковру и нагнулись низко – низко над картой. Затем американский президент растянулся на ковре перед камином, Клемансо на четвереньках позади него. Президент Вильсон, расстелив карту на ковре, склоняется над ней на коленях. Мы все становимся вокруг него. Похоже, будто мы заняты детской игрой «Каравай мой, каравай». Как вы думаете, в какой мере народы Европы могли повлиять на «раздел» этого каравая?