Один из учёных прошлого определил экономику как науку о богатстве и путях его дос??ижения. как ты думаешь достаточно ли овладеть экономическими знаниями чтобы стать богатым? что ещё необходимо знать и уметь для достижения этой...

Гость: Гость:

Отчасти это правильно, без экономических знаний достичь богатства очень сложно, НО. Даже если есть знания ими еще нужно воспользоваться и чаще всего нужен стартовый капитал, то есть именно деньги (богатство)!! приносят деньги (богатство). Тоесть Вы знаете что можно получить прибыл вложив!! что-то (деньги, имущество) вот этот стартовый капитал должен быть у Вас, ну или возможность его где-то занять. Ну и конечно нужна удача!! ибо как бы небыли обширны знания, всегда есть вероятность что, что-то пойдет не так (так называемый форс-мажор).