Один из углов которые п получаются при пересечении двух параллельных прямых секу??ей равен 30 градусов можно ли один из остальных семи углов равняться 70 градусов
Геометрия
Один из углов которые п получаются при пересечении двух параллельных прямых секу??ей равен 30 градусов можно ли один из остальных семи углов равняться 70 градусов
Ответ(ы):
Гость:
Нет, не может так как там образуются а) смежные углы, их сумма 180 если один 30, то второй 150, б) односторонние-их сумма тоже 180 если один 30 то второй 150. в) накрест лежащие-они равны так что либо 30 либо 150
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