Один из углов образованый при пересечении двкх прямых равен 94* найдите градусные ??еры остальных углов

Геометрия
Один из углов образованый при пересечении двкх прямых равен 94* найдите градусные ??еры остальных углов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два угла по 94 и два угла по 86
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