Один из углов, полученный при пересечении двух прямых, равен 70°. Найдите остальные углы.

Один из углов, полученный при пересечении двух прямых, равен 70°. Найдите остальные углы.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Смежный угол 180°-70°=110°
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