Один из углов получившихся при пересечении двух прямых равен 89°. Вычислительной оставшиеся углы

Геометрия
Один из углов получившихся при пересечении двух прямых равен 89°. Вычислительной оставшиеся углы
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Гость:
1 угол =89° 2 угол =91 ° 3 угол =89° 4 угол =91°
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