Один из углов прямоугольного треугольника равен 60° , а сумма меньшего катета и гипотенузы равна 40.8см. Найдите гипотенузу треугольника.

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Раз треугольник прямоугольный и есть угол=60°, то другой угол =180-90-60=30°; известно, что катет, лежащий напротив угла в 30° равен половине гипотезы; также этот катет - меньшая сторона; "а"-меньший катет; "с"- гипотенуза, тогда: а+с=40,8; с=2а; а+2а=40,8; 3а=40,8 ; а=13,6 ; с=2*13,6=27,2