один из углов прямоугольного треугольника равен 60 градусов,а сумма гипотенузы и меньшего катета равна 35,1см. Найдите гипотенузу треугольника

Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 градусов, а сумма гипотенузы и меньшего катета равна 18 см. Найти гипотенузу и меньший катет.Ответ:третий угол в прямоугольном треугольнике ABC равен уголА=90-60=30 градусовс=90 градусовсеньший катет ВС лежит против угла Атогда ВС=AC*sin30тогда Ac+AC*sin30=18AC*3/2=18Ac=12 см - гипотенузаменьший катет 18-12=6 см