Один из углов прямоугольного треугольника равен 60,а сумма гипотенузы и меньшего катета равна 30 см.Найдите гипотенузу треугольника.

Пусть x - гипотенуза.Меньший катет лежит против меньшего угла (он будет равен 90-60=30 градусов).Катет, лежащий против угла 30 градусов, равен половине гипотенузы; значит меньший катет равен 0,5x.Из условия следует: x+0,5x=26,41,5x=26,4x=17,6 смОтвет: 17,6 см