Один из углов прямоугольный треугольника = 60 градусов , сумма гипотенузе и меньшего катета = 18 см . Найти гипотенузу .

второгй угол будет равен 30 (180-90-60=30) меньший катет-катет, который лежит против меньшего угла, т.е. катет, лежащий против угла 30гр, а он равен половине гипотенузы. пусть х - катет, 2х - гипотенуза. х+2х=18; 3х=18; х=6. гипотенуза равна 6*2=12 ответ:12