Один из углов равнобедренного треугольника равен 96 градусов.Найдите один из двух других его углов.ответ дайте в градусах

Геометрия

Один из углов равнобедренного треугольника равен 96 градусов.Найдите один из двух других его углов.ответ дайте в градусах

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