Один из углов равнобедренного треугольника равен 96 градусов.Найдите один из двух других его углов.ответ дайте в градусах
Геометрия
Один из углов равнобедренного треугольника равен 96 градусов.Найдите один из двух других его углов.ответ дайте в градусах
Ответ(ы):
Гость:
180-96=84градуса-сумма двух других углов 84:2=42градуса-каждый угол Ответ:42 градуса
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