Один из углов треугольника равен 54 градуса.Найти остальные углы этого треугольни??а,если их величины относятся ка 2:1.

Геометрия
Один из углов треугольника равен 54 градуса.Найти остальные углы этого треугольни??а,если их величины относятся ка 2:1.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180-54=126 2) x+2x=126 3x=126 x=42 3) 126-42=84 Ответ: ∠1=54; ∠2=42; ∠3=84.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Планета которая находится дальше от солнца, чем юпитер
Ответить
Литература
Помогите!!!!!нужно составить 20 вопросов по произведению "Кондуит и Швамбрания"СРОЧ??О!!!!
Ответить
Другие предметы
Сочинение про навруза
Ответить
Русский язык
Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо
Ответить
Литература
Дочь сына это как я не поняла дайте ответ
Ответить