Один из углов треугольника равен 54 градуса.Найти остальные углы этого треугольни??а,если их величины относятся ка 2:1.
Геометрия
Один из углов треугольника равен 54 градуса.Найти остальные углы этого треугольни??а,если их величины относятся ка 2:1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180-54=126 2) x+2x=126 3x=126 x=42 3) 126-42=84 Ответ: ∠1=54; ∠2=42; ∠3=84.
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Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо