Один из углов треугольника равен 54 градуса.Найти остальные углы этого треугольни??а,если их величины относятся ка 2:1.

Геометрия

Один из углов треугольника равен 54 градуса.Найти остальные углы этого треугольни??а,если их величины относятся ка 2:1.

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