Один из внешних углов треугольника равен 36°. Углы, не смежные с данным внешним углом, относятся как 1:2. Найдите наибольший из них.
Разное
Один из внешних углов треугольника равен 36°. Углы, не смежные с данным внешним углом, относятся как 1:2. Найдите наибольший из них.
Ответ(ы):
Гость:
X+2x+36=180 3x=144 x=48 ответ:48*2=96
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Разное
Стальную и свинцовую гири массой 1 кг прогрели в кипящнй воде, а затем поставили на лед. под какой из гирь растает больше лед?