Один из внешних углов треугольника равен 36°. Углы, не смежные с данным внешним углом, относятся как 1:2. Найдите наибольший из них.

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Один из внешних углов треугольника равен 36°. Углы, не смежные с данным внешним углом, относятся как 1:2. Найдите наибольший из них.

Автор: Гость