Один из внешних углов треугольника равен 36°. Углы, не смежные с данным внешним углом, относятся как 1:2. Найдите наибольший из них.

Разное
Один из внешних углов треугольника равен 36°. Углы, не смежные с данным внешним углом, относятся как 1:2. Найдите наибольший из них.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X+2x+36=180 3x=144 x=48 ответ:48*2=96
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