Один из внутренних односторонних углов образованных при пересечении двух паралл??льных прямых секущей в 3 раза больше другого. Найдите эти углы. Помогите пожалуйстааа, буду очень благодарна..

Геометрия

Один из внутренних односторонних углов образованных при пересечении двух паралл??льных прямых секущей в 3 раза больше другого. Найдите эти углы. Помогите пожалуйстааа, буду очень благодарна..

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