Один из внутренних односторонних углов образованных при пересечении двух паралл??льных прямых секущей в 3 раза больше другого. Найдите эти углы. Помогите пожалуйстааа, буду очень благодарна..
Геометрия
Один из внутренних односторонних углов образованных при пересечении двух паралл??льных прямых секущей в 3 раза больше другого. Найдите эти углы. Помогите пожалуйстааа, буду очень благодарна..
Ответ(ы):
Гость:
Сумма односторонних углов при параллельных прямых и секущей равна 180°. Меньший угол х°, больший 3х°. х + 3х = 180. Решаем.
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