Один каменщик за одень выкладывает 5 м ограды, а второй 3 м. Сколько дней они должны работать вместе чтобы выполнить 56 м ограды.

Математика
Один каменщик за одень выкладывает 5 м ограды, а второй 3 м. Сколько дней они должны работать вместе чтобы выполнить 56 м ограды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+3=8м выкладывают за день вместе; 2)56:8=7 дней; Ответ: 7 дней должны работать вместе
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