Один каменщик за одень выкладывает 5 м ограды, а второй 3 м. Сколько дней они должны работать вместе чтобы выполнить 56 м ограды.

Математика

Один каменщик за одень выкладывает 5 м ограды, а второй 3 м. Сколько дней они должны работать вместе чтобы выполнить 56 м ограды.

Автор: Гость