один катет прямоугольного треугольника равен 60 мм а второй катет равен 80 мм а)Найди площадь этого треугольника. б)Постройте этот треугольник

Площадь прям. тр. равна 1/2*a*b, где а и b катеты. то есть, 1/2*60*80=2400 мм кв. Построить вообще просто. Переводите мм в см => 6 и 8 см и чертите по линейке две линии соответственно. потом соединяете их гипотенузой. она должна получиться 10 см длиной.