Один катетов прямоугольника треугольника равен 2 корень 5см,а периметр 10+2 корень 5 см.Найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника

Алгебра

Один катетов прямоугольника треугольника равен 2 корень 5см,а периметр 10+2 корень 5 см.Найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника

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