Один катетов прямоугольника треугольника равен 2 корень 5см,а периметр 10+2 корень 5 см.Найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника

Алгебра
Один катетов прямоугольника треугольника равен 2 корень 5см,а периметр 10+2 корень 5 см.Найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника
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Ответ(ы):
Гость:
[/tex]=> 120-20c=0 c=6 b=10-c=10-6=4 Ответ: b=4см c=6см
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