Один корабль плыл морем от града в град и сделал всякий час по 9 миль, а когда отплы?? на 45 миль, стал делать на 2 мили всякий час больше и плыл еще столько же времени. Желательно знать, сколько миль проплыл корабль?

Математика

Один корабль плыл морем от града в град и сделал всякий час по 9 миль, а когда отплы?? на 45 миль, стал делать на 2 мили всякий час больше и плыл еще столько же времени. Желательно знать, сколько миль проплыл корабль?

Автор: Гость