Один корабль плыл морем от града в град и сделал всякий час по 9 миль, а когда отплы?? на 45 миль, стал делать на 2 мили всякий час больше и плыл еще столько же времени. Желательно знать, сколько миль проплыл корабль?

Математика
Один корабль плыл морем от града в град и сделал всякий час по 9 миль, а когда отплы?? на 45 миль, стал делать на 2 мили всякий час больше и плыл еще столько же времени. Желательно знать, сколько миль проплыл корабль?
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