Один круг трассы автогонки составляет 7,5 км.Гонщики уже прошли 24 круга.Сколько еще кругов им надо пройти,чтобы преодолеть 300км? Пожалуйста помогите решить на уровне 6 класса

Математика

Один круг трассы автогонки составляет 7,5 км.Гонщики уже прошли 24 круга.Сколько еще кругов им надо пройти,чтобы преодолеть 300км? Пожалуйста помогите решить на уровне 6 класса

Автор: Гость