Один круг трассы автогонки составляет 7,5 км.Гонщики уже прошли 24 круга.Сколько еще кругов им надо пройти,чтобы преодолеть 300км? Пожалуйста помогите решить на уровне 6 класса
Математика
Один круг трассы автогонки составляет 7,5 км.Гонщики уже прошли 24 круга.Сколько еще кругов им надо пройти,чтобы преодолеть 300км? Пожалуйста помогите решить на уровне 6 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7500 м.* 24= 180000 300000-180000=120000 120000:7500=16 Ответ: 16 кругов.
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