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Один миллиард десять миллионов девять тысяч как выглядят в цифрах
Один миллиард десять миллионов девять тысяч как выглядят в цифрах
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В цифрах 1.010.009.000
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