Один рабочий работал 3 дня,по7часов в день а другой 2 дня,по 8часов в день. вместе они изготовили 481 деталь. сколько деталий изготовил каждый рабочий,если за час они изготовляют детали поровну? решите плиз очень срочно

Математика

Один рабочий работал 3 дня,по7часов в день а другой 2 дня,по 8часов в день. вместе они изготовили 481 деталь. сколько деталий изготовил каждый рабочий,если за час они изготовляют детали поровну? решите плиз очень срочно

Автор: Гость