Один рабочий работал 3 дня,по7часов в день а другой 2 дня,по 8часов в день. вместе они изготовили 481 деталь. сколько деталий изготовил каждый рабочий,если за час они изготовляют детали поровну? решите плиз очень срочно

Математика
Один рабочий работал 3 дня,по7часов в день а другой 2 дня,по 8часов в день. вместе они изготовили 481 деталь. сколько деталий изготовил каждый рабочий,если за час они изготовляют детали поровну? решите плиз очень срочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*7=21 2*8=16 481 : (21 + 16 ) = 13 Ответ : 13 деталей .
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