Один рабочий упаковал 51 пачек книг, а другой - 60 таких же пачек. Второй рабочий упаковал на 108 книг больше,чем первый рабочий.Сколько книг в одной пачке?

Математика

Один рабочий упаковал 51 пачек книг, а другой - 60 таких же пачек. Второй рабочий упаковал на 108 книг больше,чем первый рабочий.Сколько книг в одной пачке?

Автор: Гость