Один рабочий упаковал 51 пачку книг,а другой-60 таких же пачек.Второй рабочий упаковал на 108 книг больше,чем первый рабочий.СКолько книг в одной пачке?
Математика
Один рабочий упаковал 51 пачку книг,а другой-60 таких же пачек.Второй рабочий упаковал на 108 книг больше,чем первый рабочий.СКолько книг в одной пачке?
Ответ(ы):
Гость:
Смотри, 60-51=9 108/9=12----> число книг в одной пачке, удачи
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