Один рабочий упаковал 51 пачку книг,а другой-60 таких же пачек.Второй рабочий упаковал на 108 книг больше,чем первый рабочий.СКолько книг в одной пачке?

Математика

Один рабочий упаковал 51 пачку книг,а другой-60 таких же пачек.Второй рабочий упаковал на 108 книг больше,чем первый рабочий.СКолько книг в одной пачке?

Автор: Гость