Один раз длину стола измерили при помощи метровой линейки с сантиметровыми делениями,а другой раз-при помощи линейки длиной 40 см с миллиметровыми делениями.Измерение какой линейкой будет сделано с меньшей погрешност...

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Абсолютная погрешность метровой линейки будет равна l = lсист + lслуч lсист = lприб + lотсч Так как в условии эти данные отсутствуют, то абсолютную погрешность можно брать равной цене деления прибора (линейки), т. е. = 1 см Исходя из вышеизложенного абсолютная погрешность линейки длиной 40 см будет также равна цене деления (1 мм), но ее придется прикладывать 3 раза, сл-но абсолютная погрешность будет равна 3 мм Вычислим относительную погрешность обоих измерений 1) 1 см * 100 % / 92 см 1,09 % 2) 1 мм / 400 мм + 1 мм / 400 мм + 1 мм / 120 мм 0,013 0,013 * 100 % = 1,33 % Вывод в 1 случае погрешность будет меньше