Один токарь изготавливает 105 деталей за 5 ч, а другой - 72 детали за 3 часа. Сколько деталей изготовят оба токаря за 8 ч? Подробный ответ
Один токарь изготавливает 105 деталей за 5 ч, а другой - 72 детали за 3 часа. Сколько деталей изготовят оба токаря за 8 ч? Подробный ответ
Ответ(ы):
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1) 105/5=21 - скорость изготовления деталей первого токаря 2) 72/3=24- скорость изготовления деталей второго токаря 3) 21+24=45 - их совместная производительность за час 4) 45*8=360 - оба токаря произвели деталей за 8 часов Ответ:360