Один трактор может вспахать поле за 14 ч а другой за 8 ч какой трактор больше вспаше?? первый за 7 ч иливторой за 5ч
Математика
Один трактор может вспахать поле за 14 ч а другой за 8 ч какой трактор больше вспаше?? первый за 7 ч иливторой за 5ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос построен некорректно и не понять где какой трактор.
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