Один трактор может вспахать поле за 14 ч а другой за 8 ч какой трактор больше вспаше?? первый за 7 ч иливторой за 5ч

Математика

Один трактор может вспахать поле за 14 ч а другой за 8 ч какой трактор больше вспаше?? первый за 7 ч иливторой за 5ч

Автор: Гость