Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил 55516 , другой на калькуляторе получ??л 524876 .У кого верный ответ?

Математика

Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил 55516 , другой на калькуляторе получ??л 524876 .У кого верный ответ?

Автор: Гость