Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил 55516 , другой на калькуляторе получ??л 524876 .У кого верный ответ?
Математика
Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил 55516 , другой на калькуляторе получ??л 524876 .У кого верный ответ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У второго ученика правильный ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Раздели с остатком.1)14на16 2)18 на 12 3)86 на 13 4)19 на 2 5)351 на 106 6) 37 на 9.Помогите пожалуйста написать подробно.
Математика