Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил 55516 , другой на калькуляторе получ??л 524876 .У кого верный ответ?

Математика
Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил 55516 , другой на калькуляторе получ??л 524876 .У кого верный ответ?
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Гость:
У второго ученика правильный ответ
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