Один угол параллелограмма 1) больше на 15 градусов другого угла; 2) в 2 раза больше его другого угла.

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Сумма углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне равна 180 град. 1) х - один угол х+15 - другой угол х+х+15=180 2х=165 х=82,5 (град) - один угол 82,5+15=97,5 (град) - другой угол 2) х - один угол 2х - другой угол х+2х=180 3х=180 х=60 (град) - один угол 60*2=120 (град) - другой угол