Один угол параллелограмма 1) больше на 15 градусов другого угла; 2) в 2 раза больше его другого угла.

Геометрия
Один угол параллелограмма 1) больше на 15 градусов другого угла; 2) в 2 раза больше его другого угла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне равна 180 град.   1) х - один угол    х+15 - другой угол    х+х+15=180    2х=165    х=82,5 (град) - один угол    82,5+15=97,5 (град) - другой угол   2) х - один угол    2х - другой угол    х+2х=180    3х=180    х=60 (град) - один угол    60*2=120 (град) - другой угол
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