Один угол параллеограммы на 20 градусов меньше другого.Найти углы параллеограммы.

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Вспомним свойства параллелограмма. Противоположные углы и стороны параллелограмма попарно равны. А сумма углов четырёхугольника равна 360°. Значит можно представить Параллелограмм как ABCD. Пусть A=D, B=C. А = х, тогда D=x ( по свойству). B = х+20°, тогда C=х+20° (по свойству). Теперь составим уравнение. x+20°+x+20°+x+x=360° 2x+40°+2x=360° 4x=360°-40° 4x=320|:4 х=80° А = 80° B = 80°+20° = 100° Проверяем 100°+100°+80°+80° =360° Значит всё верно. Ответ: 100°, 80°, 100°, 80°