Один вертолет пролетел 480 км, а второй 800км. Первый был в полете на 2 часа меньше. Сколько часов в полете был каждый вертолет, если их скорость один акова?
Один вертолет пролетел 480 км, а второй 800км. Первый был в полете на 2 часа меньше. Сколько часов в полете был каждый вертолет, если их скорость один акова?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 800 - 480 = 320(км) пролетел 2-ой вертолёт за 2 часа 2) 320 : 2 = 160(км/ч) - одинаковая скорость вертолётов 3) 480 : 160 = 3 (часа) 4) 800 : 160 = 5(часов) Ответ: 3 часа был в полёте 1-ый вертолёт; 5 часов - 2-ой вертолёт.